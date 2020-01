Turismo: Arequipa figura entre los 50 mejores lugares para visitar este año [FOTOS]

El prestigioso medio estadounidense Travel+Leisure incluyó a la ciudad de Arequipa en su lista anual ‘50 mejores lugares para viajar en 2020’ (The 50 Best Places to Travel 2020, en inglés), resaltó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La revista de viajes destaca la belleza de la Ciudad Blanca y su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2000, por sus relucientes estructuras hechas de sillar, la inauguración de nuevos hoteles como el Cirqa, así como la cocina de la picantería La Nueva Palomino, la vista a los volcanes y su chicha de jora.

La lista es elaborada en base a las novedades del destino, así como a través de encuestas a una vasta red de expertos en viajes de Travel+Leisure, escritores especializados, expertos en turismo y hotelería, así como otros profesionales de la industria para ver en qué lugares tienen sus ojos puestos.

“Es un orgullo aparecer nuevamente en listados de los mejores destinos para viajar del mundo. El trabajo conjunto de Mincetur y Promperú, con intensas campañas de promoción internacional, así como el trabajo del sector privado que brinda a los turistas infraestructura y servicios de primera, ayudan siempre a que nuestro crecimiento en turismo sea constante y sostenible”, afirmó el presidente ejecutivo de Promperú, Luis Torres Paz.

El mercado estadounidense

Estados Unidos es el segundo país que más turistas aporta al Perú, pero es el que más divisas nos deja por este rubro. El 2018, recibimos a 641,280 turistas estadounidenses, lo que significó un incremento de 7.1 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, dicha cantidad de viajeros representó una participación de 15 por ciento del total de las llegadas recibidas.

Entre enero y noviembre del año pasado, arribaron a territorio nacional alrededor de 598,545 turistas de esa zona de Norteamérica, lo que representó un incremento del 3 por ciento respecto al mismo periodo del 2018.

Según el Perfil del Turista Extranjero elaborado por Promperú, el turista estadounidense realiza actividades orientadas principalmente a la cultura, naturaleza y aventura. Su gasto promedio es de 1,445 dólares y genera divisas por 769 millones de dólares.

Por último, se informó que en la lista de los ’50 mejores lugares para viajar en 2020’ de Travel+Leisure figuran otros tres destinos sudamericanos: distrito de los Lagos de Chile, departamento Maldonado en Uruguay y Quito.

(Fuente/Andina)