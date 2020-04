¡Nunca enfurezcas a estos signos! Terminarán contando todos tus secretos

No siempre se puede confiar en todo el mundo, así que ten mucho cuidado a quien le cuentas tus más íntimos secretos. Estas personas no se guardarán nada, tienden a ser más débiles a la hora de mantener la boca cerrada. Muchos de estos signos zodiacales lo hacen por arrebato o impulso, otros porque realmente se les hace muy complicado guardar un secreto.

Aries

Este signo tan intenso y apasionado que anda por la vida de un lado a otro, no puede quedarse callado, cuando tenga la oportunidad de contar todo lo que sabe, lo hará.Le encanta saber un poco de todos.

Además, tienen un carácter impulsivo que los lleva a decir cosas que al comienzo no pensaron decirlas. Si ya le contaste un secreto mejor evita molestarlos.

Sin embargo, a veces no lo hacen de mala intención, sino que es parte de su forma de ser. Si sienten que han hecho mal, se sentirán culpables aceptando su error.

Tauro

A pesar de que son muy fieles y confiables, además de establecer lazos de amistad muy fuerte con los demás, suelen ser muy tercos. Defienden su posición y mientras no haya nada que lo cambie de opinión debe tener cuidado, porque si lo que le contaste no le pareció, pues lo contará todo.

Géminis

Este signo es muy inquieto y no le gusta la monotonía, por ende, tiene muchas amistades. No tiene problemas en escuchar a los demás, sin embargo, son tan impredecibles que no se puede confiar en ellos al 100%.

Cáncer

Las personas de este signo son tan emocionales que muchas de sus acciones están motivadas en base a lo que ellos sienten o lo que su corazón les dice, y en el caso de que ellos se sientan traicionados o vean algo que no les parece correcto, optarán por contar todo lo que saben con tal de defenderse o ayudar a alguien.

Así que mejor cuida el corazoncito de cáncer, pues si lo rompes, es probable que termine recordándote hasta tus peores historias. La memoria nunca le falla para eso.

Leo

Un signo fuerte que le gusta dominar la situación, y también vanidosos que buscan conseguir lo que quieren, por lo que, si alguien se atreve a hacerle daño, buscará venganza. Una forma de cobrarse puede ser sacando a la luz todo lo que le confiaste.