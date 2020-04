Estos objetos te traen mala suerte en la casa ¡bótalos!

Procura que en tu hogar circule la buena vibra y energía, puesto que, es el lugar en donde vives y compartes con tu familia. Hay cosas que solemos guardar porque nos gustan o simplemente por la pena que nos da deshacernos de ellos. Sin embargo, hay una lista de objetos que sí o sí tendrás que botarlas.

Cosas rotas que no debes tener en casa

Jarrón y espejos rotos jamás deben permanecer en tu casa. Cuando uno de estos objetos se rompen van rápidamente a la basura. Aunque solo esté roto un poco y no todo, igualmente debes deshacerte de ello. No es bueno, provocará que muchas cosas que desees no puedas conseguirlas.

No debes dejar que los muebles de tu casa se llenen de polvo, no solamente se ve sucio sino que se convierte en el espacio perfecto para la presencia de espíritus. Este es su lugar favorito.

No se debe prestar los zapatos

Nunca prestes los zapatos por más familiar o amiga que sea de ti. Los pies tienen tu energía y se transmiten a los zapatos. Si lo intercambias con otra persona, tendrás la energía de alguien más en ti.

Si no quieres esos zapatos mejor regálalos, pero no se lo prestes a nadie para luego volver a usarlo. No te quedes con la energía de nadie. Nunca sabemos qué tan bueno puede ser alguien realmente. Además cada uno carga su propia vibra, ya sea positiva o negativa.