¿Sueñas con casarte este 2020? Mira qué cábala debes de seguir para lograrlo

El 2019 fue un año que pasó muy rápido, pero también trajo muchas cosas. Si este año el amor no funcionó o el indicado no tocó tu puerta, entonces no debes de preocuparte.

Pues, en esta nota te mostramos las mejores cábalas para que este 2020 encuentres a tu alma gemela, y si ya lo encontraste, entonces te puedas casar con él.

Cábala con silla

La vidente Carmen Briceño señala que debes de vestirte de blanco en Año Nuevo y cuando el reloj marque las 12 debes de subirte a una silla. “Con esta cábala alcanzarás el sueño que más deseas”, reveló.

Cábala con anillos

Para que este 2020 llegues al altar debes de colocar un anillo de oro en una copa de champan y las 12 subirte a una silla, una mesa o escaleras, y tomar la bebida.

Cábala roja

Una persona que ames mucho te debe de regalar una trusa de color rojo y a las 12 mirar a la luna y pedir que este 2020 formalices la relación.

Cábala de intercambio

Si pasaras Año Nuevo con tu pareja, entonces para que se casen y la relación se mantenga estable, a las 12 deben de intercambiar algo. Por ejemplo, que él te dé su reloj y tú una pulsera.

Cábala con vela

A las 12 de noche del 1 de enero prende una vela roja y pide un deseo: que este 2020 se concrete el compromiso y te cases.