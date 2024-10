Estar embarazada no es impedimento para disfrazarte y pasarla genial junto a tu pareja y amigos en este Halloween . La idea es aprovechar tu pancita y crear un divertido outfit que te haga sentir cómoda. Te contamos algunas opciones que te pueden inspirar para armar tu disfraz de Halloween en caso aún no te hayas animado.

NO DEJES DE LEER: Ideas y disfraces de última hora para este Halloween

El disfraz del adorable osito que come miel, es una excelente idea para sacar tu lado más tierno. Puedes utilizar un polo manga larga de color mostaza y encima un top manga corta rojo. Complementa tu outfit con unas orejitas y un bote de miel.

Si te gustó la canción de Miley Cyrus, te encantará esta idea. Se trata de recrear el paso de baile que hizo la cantante en su videoclip. Para ello, puedes usar un polo doble y engancharlo con una cadena delgada que pase por tu cuello. Por último, toma una muñeca y hazle el mismo look que Miley y cuélgala encima de tu barriguita.

Si no tienes mucho tiempo para un elaborado disfraz , entonces esta idea te puede interesar. Solo tienes que usar un polo blanco y con ayuda de unas vendas envolverte el torso y los brazos.

En algunas tiendas por departamento, hay opciones de disfraces para mamás , la mayoría son divertidos y graciosos. Un ejemplo de ello, es este disfraz de esqueleto en el que también se ve al pequeño que llevas contigo. Puedes complementar tu look con un maquillaje espeluznante.

Si eres fan de Star Wars, puedes aprovechar tu pronunciada pancita para recrear al divertido androide de la saga. Para ello, necesitas un polo blanco que no uses, dibuja en la parte del estómago la forma de BB-8, luego por encima puedes colocarte un suéter negro con abertura en la parte de la barriga para que se luzca el dibujo. Por último, coloca la cabeza del androide por encima, puedes pegarlo con una cinta o coserlo. Solo ten cuidado de no lastimarte.