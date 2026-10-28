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Andrea San Martín ROMPE EN LLANTO al hablar de su hija y lanza contundente mensaje: “Nada de lo que se ha dicho es real”

En medio de problemas legales con Juan Víctor Sánchez, Andrea San Martín rompe en llanto revelando la dolorosa situación que enfrenta al estar separada de su hija.

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    Andrea San Martín ROMPE EN LLANTO al hablar de su hija y lanza contundente mensaje: “Nada de lo que se ha dicho es real”
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    Andrea San Martín ROMPE EN LLANTO al hablar de su hija y lanza contundente mensaje: “Nada de lo que se ha dicho es real”

    La influencer Andrea San Martín decidió hablar acerca del complicado conflicto legal que enfrenta con Juan Víctor Sánchez por la custodia de su hija menor, después de haber sido acusada de presunta agresión y pasar 48 horas detenida. Con la voz entrecortada, la exchica reality expresó el calvario emocional que vive por no tener a sus dos pequeñas juntas, dejando en claro el difícil momento que atraviesa mientras se esfuerza por mantenerse fuerte por su hija mayor.

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    Andrea San Martín desmiente acusaciones de agresión y se quiebra por la lejanía con su hija

    En sus redes sociales, la influencer compartió el complejo dilema emocional que enfrenta diariamente al tener que ajustarse a una nueva rutina en su hogar sin su hija con Juan Víctor Sánchez. Ella admitió que la situación la ha superado, pero subrayó que mantendrá discreción siguiendo recomendaciones profesionales.

    "Caí. Aquí hay cosas que deben cumplirse correctamente para que esta situación se aclare y solucione. Como mencioné hace unos días, estoy tranquila, aunque me afecta. Estoy llevando a cabo mis rutinas porque tengo a mi hija mayor en casa... Entiendo las especulaciones, nada de lo que se ha dicho es real, me gustaría poder hablar, siento frustración al escuchar y leer las cosas, tengo muchas respuestas, pero no lo haré, debo actuar con responsabilidad", afirmó Andrea San Martín.

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    Andrea San Martín se pronunció en sus historias de Instagram.
    Andrea San Martín se pronunció en sus historias de Instagram.

    Después, la exchica reality habló sobre el dolor interno que siente por la interrupción de la convivencia diaria con su hija más pequeña. "Emocionalmente será un camino largo, pero es necesario y estoy dispuesta a hacerlo. Es muy difícil encontrar las palabras adecuadas, he esperado unos días antes de hablar porque estoy atravesando un duelo que es complicado. Mis rutinas siempre fueron para mis dos hijas y hacerlas ahora solo para una me duele, pero debo continuar por mi otra hija", añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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