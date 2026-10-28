En medio de problemas legales con Juan Víctor Sánchez, Andrea San Martín rompe en llanto revelando la dolorosa situación que enfrenta al estar separada de su hija.

La influencer Andrea San Martín decidió hablar acerca del complicado conflicto legal que enfrenta con Juan Víctor Sánchez por la custodia de su hija menor, después de haber sido acusada de presunta agresión y pasar 48 horas detenida. Con la voz entrecortada, la exchica reality expresó el calvario emocional que vive por no tener a sus dos pequeñas juntas, dejando en claro el difícil momento que atraviesa mientras se esfuerza por mantenerse fuerte por su hija mayor.

Andrea San Martín desmiente acusaciones de agresión y se quiebra por la lejanía con su hija

En sus redes sociales, la influencer compartió el complejo dilema emocional que enfrenta diariamente al tener que ajustarse a una nueva rutina en su hogar sin su hija con Juan Víctor Sánchez. Ella admitió que la situación la ha superado, pero subrayó que mantendrá discreción siguiendo recomendaciones profesionales.

"Caí. Aquí hay cosas que deben cumplirse correctamente para que esta situación se aclare y solucione. Como mencioné hace unos días, estoy tranquila, aunque me afecta. Estoy llevando a cabo mis rutinas porque tengo a mi hija mayor en casa... Entiendo las especulaciones, nada de lo que se ha dicho es real, me gustaría poder hablar, siento frustración al escuchar y leer las cosas, tengo muchas respuestas, pero no lo haré, debo actuar con responsabilidad", afirmó Andrea San Martín.

Andrea San Martín se pronunció en sus historias de Instagram.