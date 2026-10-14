Yessenia Villanueva NO SE GUARDA NADA y reacciona contra Monserrat y Heydi Amado tras mostrarse como 'AMIGAS': "Jamás me sentaría con la mujer que me quitó a mi marido"

La hija de Melcochita no ocultó su rechazo al acercamiento entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Yessenia Villanueva cuestionó que ambas hayan hecho las paces y reveló qué es lo que más le incomoda de la expareja de su padre.

Yessenia Villanueva expresó su rechazo al reciente acercamiento entre Monserrat Seminario y Heydi Amado, quienes decidieron reunirse para dejar atrás sus diferencias. La hija de Melcochita no ocultó su sorpresa al ver a la expareja de su padre y a su actual pareja compartir un momento de reconciliación. La influencer cuestionó la decisión de ambas mujeres y calificó el encuentro como una “payasada”, al recordar los conflictos que marcaron su relación. Además, explicó qué es lo que más le incomoda de Monserrat y lanzó una contundente frase sobre la posibilidad de compartir una mesa con alguien que le habría quitado a su marido.

Yessenia Villanueva arremete contra Monserrat y Heydi Amado por su reconciliación

La reunión entre Monserrat Seminario y Heydi Amado generó una inesperada reacción de Yessenia Villanueva. La hija de Melcochita se mostró en desacuerdo con que ambas mujeres hayan decidido acercarse nuevamente, pese a los problemas que habrían tenido en el pasado.

En declaraciones para el diario Trome, la joven contó que su impresión al conocer la noticia fue similar a la de otras personas que siguieron el encuentro. Asimismo, dejó en claro que, desde su perspectiva, no habría aceptado una reconciliación en esas condiciones.

“Yo me sorprendí como ustedes de ver esta payasada, para mí es una payasada. (…) Como dice Toño, yo jamás me sentaría en la misma mesa con la mujer que me quitó a mi marido”, dijo en entrevista con Trome.

Pero sus comentarios no quedaron ahí. Yessenia también explicó qué aspecto de la expareja de su padre le genera mayor molestia. Según manifestó, el problema radica en que Monserrat Seminario suele mencionar a los hijos mayores del humorista cuando se refiere a los conflictos familiares.

“Mi molestia es que ella siempre nos nombra a los hijos mayores de Melcocha. Eso es lo único que voy a salir a refutarle a él y ella siempre amenaza con que hablaría cosas de nosotros”, dijo Yessenia, al explicar por qué le incomoda que los hijos del comediante sean involucrados en las controversias.

La hija de Melcochita también se refirió a las posibles declaraciones que Monserrat podría hacer sobre ella. En ese sentido, aseguró que no tendría inconvenientes con que se hable de su trabajo, pero aprovechó para lanzar una indirecta relacionada con su vida personal. “De mí, lo único que podría decir es que vendo dulces, caramelos, que toda mi vida trabajé y que nunca le chanté hijos ajenos al padre de mis hijos”, precisó.

Monserrat Seminario revela por qué buscó a Heydi Amado para hacer las paces

Mientras Yessenia Villanueva cuestionaba el acercamiento entre ambas mujeres, Monserrat Seminario explicó cómo surgió la iniciativa de reunirse con Heydi Amado. La expareja de Melcochita contó que fue ella quien decidió dar el primer paso para conversar personalmente con quien anteriormente había sido su amiga.

De acuerdo con su versión, quería aclarar las diferencias que mantenían antes de emprender un viaje a Europa. Por ese motivo, se comunicó con el humorista para pedirle ayuda y facilitar el contacto con Heydi, pues buscaba resolver sus problemas cara a cara. “Yo llamé a Melcocha y le dije que quería hablar con Heydi en persona porque quiero llevar la fiesta en paz”, aclaró Monserrat.

La decisión de ambas de reencontrarse y mostrar una actitud conciliadora generó comentarios, especialmente por los antecedentes de su relación y las diferencias que habrían marcado su vínculo.