Jefferson Farfán NO SUELTA a Magaly Medina y lanza contundente mensaje tras exponer pruebas que NO CUMPLE con su servicio comunitario

El exfutbolista Jefferson Farfán volvió a pronunciarse en redes sociales tras cuestionar a Magaly Medina con pruebas que, según él, evidenciarían un presunto incumplimiento del servicio comunitario impuesto por la justicia. Además, le envió un contundente mensaje que reavivó la polémica entre ambos.

La confrontación entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue sumando nuevos episodios. Después de difundir un informe con lo que considera evidencias de un presunto incumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora, el exfutbolista volvió a manifestarse en redes sociales con un mensaje interpretado como una indirecta hacia la periodista.

Tras la difusión del video, que reavivó la controversia entre ambos, Farfán compartió una historia en Instagram con una frase que rápidamente generó repercusión: "Tu soberbia te mata, mi tía...", escribió, alimentando una vez más la disputa pública.

Jefferson Farfán vuelve a lanzar mensajes tras publicar el reportaje

Pocas horas después de presentar el reportaje en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina, el exseleccionado peruano publicó nuevas historias en Instagram. Aunque evitó mencionar directamente a la conductora, muchos usuarios interpretaron sus mensajes como una respuesta a las advertencias legales que ella le había hecho semanas atrás.

En una de sus publicaciones escribió: "Quien te trate como un juego, enséñale cómo se juega". Luego agregó otra frase que varios relacionaron con el reto que la periodista le lanzó para que sustentara sus acusaciones: "¿Ahora también me vas a querellar?".