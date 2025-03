"Pero un 21 de octubre, ella se puso muy mal. La llevé al Hospital Grau, que era un inhumano, me decía no tiene nada son espasmos, inyecta algo como una benzodiazepina. Al minuto, dos minutos, yo la estaba peinando a mi hija... me di media vuelta para sacar su peinecito y cuando volví a voltear mi hija estaba botando espuma por la boca ", dijo en un inicio.

"Empecé a gritar... y ahí recién empezaron a correr y el doctor dijo: 'eso es cardiaco' y empezaron a correr, me sacaron, yo gritaba... me llamaron después de un ratito y me dijeron que mi hija había fallecido. Investigación que llamen a la policía, pero ese doctor me dijo: 'si quieres le pueden hacer una autopsia, eso quiere decir que la van a abrir'. Yo no quería que me abran a mi hija", enfatizó Katty Villalobos.