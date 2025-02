La reciente defensa de Gisela Valcárcel sobre la permanencia de su hija, Ethel Pozo , en ‘América Hoy’ no pasó desapercibida para Magaly Medina , quien no dudó en cuestionar sus declaraciones. Durante su programa, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ puso en duda el supuesto talento de la presentadora y lanzó una contundente pregunta que generó revuelo en la farándula.

“Dime una cosa, Gisela Valcárcel, si mañana tu hija deja de trabajar en ese programa de televisión de tu productora, ¿Tú crees que otro canal de televisión la llamaría para contratarla?, ¿Se pelearían los canales de televisión para llamarla? ¡No! Evidentemente que no. Así que no puedes comparar a personas hijas de famosos que son exitosos con tu querida Ethel, está bien, es tu cachorra, tú la quieres, la cuidas, la proteges”, cuestionó Medina, insinuando que la carrera televisiva de Ethel Pozo ha sido impulsada únicamente por su madre.

La conductora aseguró que Ethel no ha logrado conectar con el público y asegura que su actitud, aparentemente sobrada de ternura y dramatismo, no es suficiente para mantener el interés de los televidentes, por lo que no estaría en TV precisamente por su talento, sino por la ayuda de Gisela.