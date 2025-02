Mientras respondía preguntas de sus seguidores en redes sociales, Delany López no esquivó la curiosidad sobre su vida amorosa. Ante la consulta directa de un usuario, la modelo fue clara y contundente: “Sí, estoy soltera desde diciembre”. Su respuesta no tardó en generar revuelo, pues muchos internautas comenzaron a hacer conexiones con eventos pasados, avivando las especulaciones sobre su relación anterior.

“También me dijo que no está motivada por el dinero, sino por su honor. Siento que está en su derecho, finalmente son dos años que ha estado con Jefferson”, dijo en entrevista con Trome.

Durante una reciente transmisión en vivo, la modelo dejó claro que no tiene intención de aparecer en ningún programa de televisión. “Chicos, no me voy a sentar en ningún programa. Olvídense de eso”, afirmó con firmeza.

Además, descartó por completo la posibilidad de asistir al set de Magaly Medina, subrayando que, pese a las insistencias, siempre se ha mantenido al margen. Incluso recordó que, aunque en el pasado colaboró para exponer a su expareja Alexi Gómez, nunca aceptó una entrevista en el espacio de la conductora. “Desde el día uno que quieren que me siente y no me senté en su programa, y no lo haré jamás”, sentenció con convicción.