Gisela Valcárcel no se quedó callada y respondió con firmeza a las críticas por la permanencia de su hija, Ethel Pozo, en ‘América Hoy’. La conductora dejó claro que no le afectan los comentarios negativos y defendió su decisión sin rodeos. Su declaración ha generado revuelo en redes y dividido opiniones entre los televidentes. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre las críticas hacia su hija Ethel Pozo?

Mientras interactuaba con sus seguidores en vivo, Gisela Valcárcel enfrentó directamente las críticas sobre la participación de Ethel Pozo en ‘América Hoy’. Con un tono firme, dejó en claro que su hija está en el programa por mérito propio y no por su vínculo familiar con la productora. Su respuesta generó diversas reacciones entre los espectadores.

“Yo la veo muy bien. Cada día está evolucionando la animación. No estaría bien que lo diga yo porque soy su mamá. Yo no entiendo por qué en el mundo las mamás no podemos apoyar a los chicos, porque si no dicen que uno está allí por la mamá. En el caso de Mimy Succar es totalmente distinto, ¿quién le dice que está allí por su hijo? Nadie, ¿verdad? No habría que decirle eso tampoco, es absurdo”, comenzó diciendo la popular ‘Señito’.

Gisela Valcárcel destacó que la permanencia de Ethel Pozo en ‘América Hoy’ no es casualidad, sino el resultado de su dedicación y trayectoria en la televisión. Según la presentadora, su hija ha demostrado compromiso con el programa, más allá de cualquier vínculo familiar.

“Me zurro si me critican, pero cada quien se gana su sitio. El sitio que tiene Ethel ella se lo gana diariamente, lo mismo con Janet y ahora Milett Figueroa. Normalmente soy de las que pongo el cuerpo cuando todo el mundo empieza a hablar, a mí me encanta ir directo hacia lo que yo creo, hacia lo que yo he apostado”, agregó.

La conductora también dejó en claro que siempre saldrá al frente para defender a su hija de las críticas “Yo por mi hija y por mi familia... todo. También es claro que, si alguien está en contra de mi familia, no me tendrá como amiga. Así soy yo y creo que la mayoría de mamás. No recibo en mi casa al enemigo de mi hijo”.

Gisela Valcárcel defiende ingreso de Milett Figueroa en ‘América Hoy’

Pese a las críticas por el ingreso de Milett Figueroa al magacín, durante la transmisión, Gisela Valcárcel no dudó en respaldar a la modelo, resaltando su papel dentro del programa y su potencial para conectar con la audiencia.