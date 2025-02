Los aromas tienen el poder de transportarnos a momentos, lugares y recuerdos específicos, ya que el sentido del olfato está estrechamente ligado a la memoria, evocando sensaciones agradables o, en ocasiones, no tanto. Muchas personas recurren a perfumes y fragancias para complementar su presencia, pero otras afirman que, por más exclusivo que sea el perfume, no logran que su piel retenga ese aroma, por lo que prefieren prescindir de él y dejar que su olor corporal sea su sello distintivo. Ahora bien, surge la pregunta: ¿es posible oler bien sin utilizar perfume? La respuesta es sí. Existen alternativas efectivas para mantener una fragancia agradable durante todo el día. Según el portal Glamour, opciones como jabones, cremas, aceites y brumas corporales, especialmente aquellos con notas frutales o florales, pueden brindar un aroma fresco y duradero sin necesidad de usar perfume.

Al salir de la ducha, muchas personas optan por aplicar mantecas o aceites corporales con aromas cítricos, que no solo dejan un olor agradable, sino que también aportan una sensación de frescura a lo largo del día. No obstante, es importante evitar combinar estos productos con fragancias muy intensas, ya que podrían resultar abrumadoras. Aunque algunos no pueden prescindir del perfume antes de salir de casa, otros prefieren usar cremas corporales ligeras tras la ducha. Estas no solo hidratan y suavizan la piel, sino que también proporcionan una experiencia sensorial reconfortante.



Según Aesop, el aroma característico de sus productos proviene de los aceites esenciales, seleccionados principalmente por sus beneficios para la piel y el cabello. Por su parte, Jennifer Douville, experta de Rituals en España, explica que, a diferencia de los perfumes aplicados de manera convencional, las cremas y aceites liberan su fragancia sutilmente durante todo el día, creando una especie de aura envolvente que también es percibida por quienes nos rodean.