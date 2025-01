Manuel Landeta, Lisardo, Agustín Arana y Pablo Monsar traen “Caballeros cantan

La velada hará un recorrido por un cancionero romántico que incluye “Yo viviré”, “Mientes”, “Tú de qué vas”, “Amor prohibido”, entre otros. El momento íntimo llega con clásicos de Bee Gees y Los Beatles, así como el tema “Love me like you do”, de Ellie Goulding, para después dar paso a un popurrí pop con temas como “Es mejor así”, “Claridad”, “Bailando”, “Reggaeton lento” y “Despacito”.