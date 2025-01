El exesposo de Keiko Fujimori no dudó en celebrar que ya se encuentra disponible y durante su visita a una discoteca, el mismo subió al escenario para bailar frente a todos con una misteriosa mujer que lo acompañó.

"Este 2025 empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad o discusión de cualquiera de las partes. Solo hubo una conversación abierta y sincera, muy madura, donde hemos conversado a dónde va nuestra relación”, sostuvo.

Entre lágrimas, Vito le agradeció a Sofía resaltando todas sus cualidades: “Quizás porque soy un imbécil. Quizá porque Sofi no es una en un millón. Ella me hizo sentir realmente, y me puso como una prioridad en la vida. Y por ello, siempre va a tener mi amistad y va a ser parte de mí, y tendrá mi gratitud”.