Si bien prefirió no responder a esas preguntas, sí reaccionó con ‘likes’ a mensajes como: “Ya no creo en el amor, pero igual todos esperamos que sigan adelante con éxitos” y “Soltera”. Asimismo, aún se puede ver las fotos que tiene con el exesposo de Keiko Fujimori.

Mark Vito sorprendió a sus seguidores al compartir un video emotivo donde afirmó que la separación fue amistosa y sin peleas. No obstante, sus palabras provocaron una comparación con la actitud relajada y despreocupada de Sofía, quien parece estar en paz.

“Este 2025, empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad ni discusiones por ninguna de las partes”, aseguró el también influencer.

Durante el video, Mark Vito rompió en llanto al hablar sobre su ex relación. “Quizás porque soy un imbécil (...) ella me hizo sentir y me puso como prioridad en la vida. Siempre tendrá mi amistad y mi gratitud. Desearle toda la felicidad del mundo”, expresó entre lágrimas.