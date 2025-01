Mark Vito empezó el año anunciando que acabó su relación con Sofía Chirinos, su alegría característica se vio apagada por la noticia. Por su parte, Chirinos reapareció en las redes sociales totalmente relajada con una actitud diferente a la de su ahora ex.

Mark Vito dejó a todos sorprendidos al anunciar que está nuevamente soltero y no pudo contener las lágrimas al referirse a Sofía Chirinos, a quien describió como una mujer maravillosa. Cabe recordar que, además de ser pareja, ambos lograron captar la atención en redes sociales con su entretenido contenido que generaba ingresos para ambos.

El exesposo de Keiko Fujimori expresó su pesar por la ruptura y, aunque dejó claro que no hubo infidelidad por parte de ninguno, insinuó que él podría ser el responsable del final de la relación, mostrando su arrepentimiento en un emotivo momento frente a las cámaras.

"Sofi no es una en un millón, es una en un billón. Ella me hizo sentir y me puso como prioridad en la vida. Siempre tendrá mi amistad y mi gratitud. Tiene toda su vida por delante. Desearle toda la felicidad del mundo", dijo.