"Los primeros 4 años superbién. Ya estaba a punto de irme porque tenía ofertas de 4 equipos grandes. Hablé con Pizarro, le dije ‘Claudio, me han ofrecido esto, qué m* hago, no sé’. Recuerdo que estábamos corriendo en La Videna y le digo, con la confianza del caso, porque él tenía años en Alemania y conocía todo el sistema: ‘Claudio, qué hago, me están ofreciendo esto en la mano para quedarme en Schalke 04, pero hay cuatro o cinco propuestas de equipos grandes a los que es difícil decirles no'", manifestó.

"Nunca me voy a olvidar lo que me dijo Claudio: ‘Lo que te puedo decir es que ningún equipo te va a pagar lo que te está pagando Schalke en la mano'. Yo ya había acabado mi contrato con Schalke 04, por la firma me dieron un dinero muy fuerte y aparte, obviamente, de mi sueldo. Los otros equipos me daban un sueldo muy bueno, pero no me daban en la mano lo que me daba el Schalke 04. Entonces decidí quedarme en el Schalke 04 y jugué 7 años. Y no fui a ningún equipo grande por quedarme en el Schalke", finalizó.