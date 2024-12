“¡Para no creer! Christian Cueva nominado como artista revelación masculino en premios de Radio Nueva Q”, se lee en el video donde el creador de contenido comenta sobre esta nominación que nadie se esperaba.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, y es que muchos de los cibernautas consideraron que Cueva no tiene la voz ni el talento para estar en esa categoría o incluso ser considerado un “artista”.

“¿Es un chiste? Con Christian no pasa nada”, “El tramposo del año, será”, “Tonterías, por dos canciones”, “En esa radio son sus amigos”, “Ja ja ja, parece Día de los Inocentes”, “Después de Dina, esperémoslo todo, qué lástima”, “Es una burla con Cueva”, “¡Ay qué risa! La chela de oro le deben dar”, “Bill Orosco es el mejor, no pasa nada con Cueva, él no canta nada”, se lee.