“Más allá de las copitas o no, a él le gusta eso, y a mí me gusta que disfrute, me gusta verlo feliz (…) Él está de vacaciones y por eso es que lo ven libre, acompañándome en algunas oportunidades, no en todas. Discúlpame, yo llegué en la noche porque yo trabajo. Gracias a Dios, sábado y domingo no estoy ahí cuidando a nadie”, sostuvo.