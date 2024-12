Pamela López protagonizó el nuevo video de la Orquesta Candela junto a Víctor Yaipén Jr. La ex de Christian Cueva se mostró emocionada del trabajo que hizo y dejó en claro que seguirá preparándose, pues su meta es sacar a sus hijos adelante.

“Miles y miles de gracias a cada uno de los integrantes de la Orquesta Candela por la oportunidad que me dieron sin tener experiencia, pero mucha predisposición confiaron en mí. Todo el equipo fue extremadamente profesional y amable conmigo, no tengo palabras, solo decirles gracias a cada uno”, se lee en un inicio.

“Y sí, seguro habrá personas a la que no les parece y me juzguen y critiquen, entre otras cosas, pero bueno, solo decirles que yo jamás imaginé incursionar en este rubro y hoy toca seguir adelante por mí y mis hijos. Prometo seguir aprendiendo”, agregó.

Finalmente, Pamela López agradeció a quienes la han apoyado en su debut como actriz en este videoclip y a quienes no lo han hecho: “Gracias a todos los que me apoyan y a los que no, también les doy las gracias”.