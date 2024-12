Marina Gold no se quedó callada y se pronunció ante las recientes declaraciones que ofreció Francisca Aronsson, quien en una entrevista sorprendió al afirmar que no deseaba que su imagen se vinculara con la de la actriz de cine para adultos. ¿Qué dijo la pelirroja? Aquí te lo contamos.

Marina Gold, se pronunció luego de las declaraciones que hizo Francisca Aronsson tras su encuentro en el cumpleaños del streamer ‘CristoRata’, donde estas se conocieron. Aunque en el video que se difundió en redes sociales se mostraban muy cordiales, Aronsson reveló en una entrevista que se sintió “incómoda” al hablar con Marina.

Las palabras de la popular ‘Pecas’ generaron un gran escándalo en los seguidores de Marina Gold, quienes la tildaron de discriminar a Gold por su profesión. Ante esta polémica, la pelirroja decidió pronunciarse de forma directa en su canal de streaming.

“Me da risa porque la Pecas (Francisca) dice que no quiere hablar de eso y habla de eso. Yo no era la única funable en el cumpleaños de CristoRata, pero se la agarraron conmigo. Es más fácil tirarle mierd* a la mujer”, dijo en un inicio.

Con firmeza, Marina Gold dejó en claro que entiende que Aronsson no quiera ser vinculada con ella, pero cuestionó la forma en que se expresó: “Yo estoy completamente a favor de que a ella no la asocien conmigo porque la puede afectar, pero no es mi culpa que nos inviten al mismo sitio. Yo creo que, lo mínimo, cuando compartes espacio con una persona es ser cortés. Si tú prefieres no hablar de algo, dejas de hacerlo. Entonces, decídete”, precisó.

Asimismo, la actriz porno resaltó que, solo por conversar no se afecta la imagen de alguien: “¿Simplemente por qué has conversado con una persona, ahora tu imagen está relacionada a ella? Es muy raro. Si yo hablo con un abogado, no significa que ahora me convertí en abogado y que todos me relacionan con abogados. No, uno puede entablar conversaciones cordiales con diferentes personas y no por eso te has vuelto uno de ellos”.

Marina finalizó tildando a Francisca de ser “discriminadora” y vivir “en un estigma”. “Ella vive en un estigma, es parte de un estigma, es parte de la gente que discrimina. Por lo que ha dicho, me hace parecer que ella es parte de los que perpetran estos prejuicios en la sociedad (…) ¿Qué preferías, Pecas? ¿Que me presentaran y que te ignorara? Si lo hacía, me iban a funar a mí. Solo fui cortés contigo, agradece eso. Me cayó increíble, y lo digo en pasado, me caíste increíble. Yo hablé bien de ti luego del cumpleaños, fuera de cámaras también”, concluyó.

¿Qué dijo Francisca Aronsson sobre Marina Gold?

Tras conocer a Marina Gold, pese a mostrarse amable con la actriz de contenido para adultos, Francisca Aronsson parece haber tenido otra percepción de este encuentro y lo dejó en claro en una entrevista con un medio local.