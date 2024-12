Después de que la colombiana Jeanette y la mexicana Carolina quedaran como las dos finalistas, Nicola Porcella tomó el corazón que representaba su declaración de amor y se lo entregó a Carolina, quien reaccionó emocionada y lo abrazó efusivamente. “Soy la más feliz, estoy que no me soporto”, expresó al ser anunciada como ganadora.

No obstante, Carolina sorprendió a todos al revelar un secreto inesperado: estaba casada y su participación en el programa obedecía a un interés personal. “Eres un hombre hecho, derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres. Vengo a confirmar lo que eres, pero, sostenme este corazón, pero yo soy la casada”, declaró.

“Aquí me ofrecieron un juego, lo vine a jugar y creé un personaje basado en mi personalidad. No vine por el dinero, de verdad, en mi vida no me ha hecho falta nada, yo aquí vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. No me lo tomes a mal, pero T.Q.M. de verdad, de amistad”, concluyó.