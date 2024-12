Días atrás, Susy Díaz dejó en claro que no tenía planeado asistir al concurso de belleza, pues no recibió una invitación ni de su hija Florcita, ni de los organizadores del evento. “Nadie me ha invitado, ni mi hija, a un certamen, ni cuándo será, no sé a qué hora. Pero ese mismo día, sé que es el 7 porque recién me he enterado, acepté la invitación porque me van a premiar”, dijo en ‘América Hoy’.