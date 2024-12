La hija de Susy Díaz se coronó como la nueva Miss Turismo y se mostró emocionada de recibir este título: "Estoy feliz porque los sueños se pueden cumplir. Me motivé, me inspiré y ensayé duro, mañana, tarde y noche. Me preparé al cien por ciento", dijo sobre este sueño hecho realidad y la preparación a la que se sometió para lograrlo.