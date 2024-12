Susy Díaz es una exvedette y excongresista peruana que se ha convertido en una de las personalidades más queridas del espectáculo. Aunque es conocida por siempre brindar felicidad y risas a donde vaya, recientemente esta hizo una dura revelación sobre su padre con la que no pudo contener el llanto.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre su padre?

En la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora Magaly Medina mostró un extracto de una entrevista que ofreció Susy Díaz en el podcast de María Fernanda Dingle, donde la exvedette se confesó haciendo una dolorosa revelación que le hizo su padre antes de morir.

“No todo en la vida es felicidad, a veces pasan cosas y uno lo guarda para uno, no. Hay muchas cosas que yo he guardado en mi vida, por ejemplo, mi papito antes de morir me dijo: ‘Hijita, yo no soy tu papá. Dile a tu mamá’. Vivíamos en una casa en Barranco y había un gringo que tenía su panadería en la esquina y él tocó la puerta una vez y buscó a tu mamá y tú te pareces a él. Tus hermanos son bien trigueños y tú eres la única blanca, pero mi papá me trataba como una hija, me ha engreído más que todos, me ha querido más”, dijo Susy.

Al escuchar su confesión, Susy fue a confirmar con su madre lo que su padre le había dicho, pero esta no le quiso dar explicaciones: “Voy a donde mi mamá y le digo: ‘Mamá, mi papá está mal, está en la clínica y me ha dicho que él no es mi papá y que te pregunte y mi mamá me gritó: ‘¿Y cómo para que le des plata si eres su hija?’ Y me botó y mi mamita este año antes de morir, de repente me va a decir el nombre y el apellido, me quedé a dormir (en la clínica), no le pregunté, pero no me lo dijo”, añadió.

Muy afectada, Susy admitió que este había sido un dolor que aún carga en su corazón: “Eso es algo que lo tengo acá y duele, no todo en la vida es felicidad, pero mejor me olvido”, dijo llorando.

"A veces yo veo hombres así, blancos, mayores que yo y digo: '¿Será mi papá?'. A veces pido a Dios que mi papá me busque, así es la vida, no todo es felicidad, nunca lo conté a nadie", dijo entre lágrimas la cantante.

Magaly Medina se solidariza con Susy Díaz

Tras ver la confesión de Susy, Magaly Medina no dudó en ponerse en el lugar de la excongresista, entendiendo el dolor que debe cargar al no saber quién es su padre biológico.