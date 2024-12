Joven hace grave denuncia a John Kelvin y revela que le realizó propuesta indecente

"Me comenzó a seguir. Yo solo sabía de él lo que había visto en las noticias. Sin embargo, nunca entablé una conversación de gileos, por así decirlo, con él. Solo me respondía las historias", agregó.

"Chama, me gustas, pero no eres la mejor. Gracias. Si deseas hablar conmigo, llámame. Sin miedo […] Aprovecha en comer rico en mi país. Tranquila, la belleza no dura para siempre", exclamó.

"Vive y disfruta. Mujeres hay muchas, no eres la única. Solo vive y come rico en mi país. No soy tu fan por si acaso, solo deseaba hacer negocio. No te confundas. Para negocio sirves, nada más, chamita, arepita", fue el escrito enviado por John Kelvin.