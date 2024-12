John Sandoval , más conocido como el cómico ‘ Nabito ’, se ausentó de la televisión y reapareció desde el hospital, lugar donde se encuentra internado luchando contra una dura enfermedad. El humorista integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’ dio detalles de su estado de salud y no pudo evitar quebrarse al hablar de lo que enfrenta.

Nabito recordó que fue en el 2018 cuando recibió este diagnóstico y que incluso el médico no le dio mucho tiempo de vida. "El doctor que me dio el diagnóstico de ELA me dio 6 meses, pero mira, todavía estoy vivo. Más bien el doctor murió antes que yo", dijo Sandoval entre risas, sacando lo positivo en medio de la difícil situación que está atravesando.