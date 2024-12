Milena Zárate sorprendió al confesar: "Les voy a contar algo que no les he contado en ningún otro lado, le escribí al Edwin y le dije: ‘Edwin, he sacado un tema con Handa'. Yo le dije: ‘Apóyame porque obviamente soy la madre de su hija y me dijo no. Que él no me podía apoyar porque la radio a raíz de todo, no quería nada conmigo", reveló durante su participación en el podcast.