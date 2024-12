Magaly Medina anuncia crucial noticia sobre su programa y usuarios lamentan decisión

"Con mucho pesar, pero nos vamos de vacaciones finalizando el año... Antes me tomaba enero, febrero y 15 de marzo, como los niños del colegio, y ahora me quieren traer de las mechas la quincena de enero", declaró la presentadora en su programa.

El anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales por parte de sus fieles seguidores, quienes lamentaron su ausencia. "No te vayas, sin ti, no hay chisme", "Te extrañaremos", y "No que veré todas las noches" fueron algunos de los mensajes que expresaron su descontento por la pausa del programa, que es uno de los más vistos en la televisión peruana.