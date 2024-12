Magaly Medina compartió detalles sobre su relación con sus reporteros, luego de que varios señalaran su fuerte carácter en el set de su programa de espectáculos. La conductora reveló que no siempre fue tan estricta en su forma de trabajar con su equipo, pero hubo un incidente que marcó un antes y un después, llevándola a modificar radicalmente su trato. La conductora confesó que, en el pasado, incluso llegaba a consentirlos, pagando los sueldos que ellos solicitaban, pero estos gestos no evitaron que algunos la decepcionaran.

En una entrevista con Kurt Villavicencio , Magaly Medina hizo un repaso de su extensa trayectoria en la televisión, revelando que no todo ha sido felicidad a pesar del éxito de su programa y la gran aceptación del público.

Sin embargo, ese trato cercano que Magaly Medina brindaba a su equipo cambió radicalmente en 2014, cuando decidió mudarse junto a ellos a Latina Televisión. Apenas medio año después, sus conocidos 'Urracos' le exigieron un aumento salarial, a pesar de que aún no se habían cumplido los dos años estipulados en sus contratos.

"Se declararon en huelga y me dejaron sola en el estudio. Esperaron que yo saliera al aire y todos se fueron, me dejaron sin programa faltando 15 minutos al aire, hice el programa sola", agregó.

"Dije: nunca más vuelvo a engreír a mi personal. Me volví la mujer más seca del mundo. Ahora no permito que nadie se me acerque lo suficiente como para tenerle afecto", señaló.