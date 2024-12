El conocido influencer Said Palao sorprendió al apadrinar a los 'Papanoeles Dorados' y generó comentarios al hablar sobre su boda con Alejandra Baigorria , quien atraviesa un momento complicado tras recibir críticas por su nuevo perfume.

El martes 3 de diciembre, en la última edición de Amor y Fuego, se difundieron las declaraciones de Said frente a las cámaras. El integrante de Esto es Guerra reveló que los preparativos para su boda con Alejandra están casi completos, aunque prefirió no divulgar la fecha exacta. "Ya están todos los preparativos, ya tenemos lugar. Claro que hay fecha... ustedes van a saber, ya se van a enterar", comentó.

Emocionado por el enlace, Said expresó su ilusión de casarse con la 'Gringa de Gamarra' y sorprendió al hablar sobre su deseo de formar una familia.

A pesar de las críticas hacia Alejandra, Said mostró entusiasmo por sus planes y defendió a su pareja. También respaldó su perfume, destacando su calidad y accesibilidad. "Claro que lo he probado, fui uno de los primeros en testearlo, y para mí es increíble. Es un perfume de excelente calidad a un precio módico, disponible en una tienda por departamentos reconocida. Siempre habrá personas a quienes les guste o no, pero lo importante es hacerlo bien", concluyó.