Said Palao y Alejandra Baigorria aún no dan más detalles sobre su matrimonio. | Instagram

Said Palao y Alejandra Baigorria aún no dan más detalles sobre su matrimonio. | Instagram

Said Palao sorprendió al ser el padrino de los ‘Papanoeles Dorados’ y captó la atención al hablar sobre su boda con Alejandra Baigorria, quien no la está pasando tras la avalancha de críticas por el lanzamiento de su perfume. No obstante, el chico reality no dudó en contar emocionado sobre sus planes con su pareja y sacó pecho por ella. ¿Qué dijo?

¿Said Palao cometió infidencia sobre su relación con Alejandra Baigorria?

Este martes 3 de diciembre, el programa Amor y Fuego emitió unas declaraciones de Said Palao ante sus cámaras. De acuerdo a lo que contó, el integrante de Esto es Guerra ya está casi todo listo para su matrimonio con la empresaria de Gamarra, pero no quiso revelar la fecha de la ceremonia. "Ya están todos los preparativos, ya tenemos lugar. Claro que hay fecha... ustedes van saber, ya se van a enterar", dijo Palao.

Después, el influencer expresó su emoción por pronto llegar al altar con Alejandra. "Ya le pedí la mano, ya tenemos fecha, todo está encaminado", pero lo que llamó más impactó fue su afirmación de que desea tener un hijo. "De arranque, nos casamos y de una. Se viene el Saidcito. Yo la verdad quiero uno, pero ustedes saben que en el camino puede pasar muchas cosas", aseguró.

Por otro lado, Said no dudó en apoyar el lanzamiento del perfume de Alejandra Baigorria. "Claro que lo he probado, yo he sido uno de los primeros. Yo lo he testeado primero y para mí es increíble con toda la calidad. Recuerden también que es un perfume que es de un precio módico y dentro del precio es de muchísima buena calidad, está en una tienda por departamento muy reconocida. Cuando haces las cosas bien, o haciendo algo, siempre van a haber personas que les guste o no les guste", sentenció.

¿Qué respondió Alejandra Baigorria ante las críticas sobre su perfume?

Como se recuerda, hace poco Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para responder contundente el lanzamiento de su perfume, específicamente a Joaquín Cisneros, quien calificó el producto como ‘-1’ en calidad.