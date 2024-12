“Yo les quiero pedir, ahora que inicia esta nueva etapa, un poco dejar de lado ese chiste, ese meme. Quiero pedirles, por favor, como regalo especial, que me dejen hacerme grande, que me dejen que mi cabeza se llene de canas, se ponga blanca, tal vez subir un poco de peso. De repente reírme y tener unas hermosas patas de gallo”, expresó en su cuenta de Instagram.

Pinasco dejó en claro que siente un peso muy grande al sentir que sus fans piensan que nunca envejecerá. “Estoy en una etapa de mi vida que no deseo seguir cargando esa mochila de la ilusión que no existe, a todos nos pasa el tiempo. Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión de la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool”, añadió.