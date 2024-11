De acuerdo a la excongresista, la ex de Néstor Villanueva la dejó en shock cuando le pidió hacerse cargo de pagar la pensión del colegio de sus hijos, por lo que la tildó de “descerebrada”. “Creo que ha llegado tarde a la repartición de cerebros mi hija. Que piense con el cerebro, no con el corazón. Si quieres pelearte con alguien, préstale plata”, dijo.

Susy ruega que su hija no acumule más deudas con los bancos, pues vive en su casa y no paga alquiler o servicios, pese a que esta percibiría dinero por unos terrenos que tiene en Carabayllo.

“Pido que ya no tenga deudas en el banco, vino con una deuda bien grande. Acá no gasta nada, no gasta alquiler porque le doy todo el segundo piso, no gasta ni luz ni agua, no sé en qué gasta lo que gana de los terrenos de Carabayllo, no sé qué hace con su plata”, precisó.