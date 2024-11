La polémica relación entre Julián Zucchi y Priscila Mateo ha estado en el centro de atención desde sus inicios. Tras varios meses juntos y la sorpresiva renuncia de la reportera a Magaly TV La Firme , los rumores de una posible ruptura no han dejado de crecer.

"Ustedes saben que soy de perfil bajo y no hablo de mi vida privada", señaló inicialmente la reportera, tratando de evitar abordar el tema de manera directa. Sin embargo, marcó distancia y dejó entrever que no estaría enamorada de Julián Zucchi: "Yo creo que la palabra enamorada es una palabra muy fuerte y eso se construye con el tiempo", añadió.

Por otro lado, al ser consultada directamente sobre el amor, Priscila Mateo fue clara: "Estoy tranquilísima, feliz. Yo no busco nada, en verdad. El amor solo va a llegar siempre, o sea nunca he buscado nada en mi vida y nunca lo voy a buscar", aclaró, dejando entrever su situación actual.

"Ella habla de su condición de autista, del TDAH, del novio que también está dentro del espectro autista. Entonces, habla de varios temas importantes, no solamente de Julián Zucchi", comentó Magaly,

"Hay gente que se obsesiona, que no puede dormir, que tiene que odiar. Yo no soy así, termino el programa y me olvido de los Julián Zucchi del espectáculo", afirmó.