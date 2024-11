“Me cobró 30 mil soles porque estaba de gira, tenía que dar el 50% ese día y el otro 50% un día antes del evento. Yo soy fan de ella por eso la traigo y no cobro entrada. Llamé a Martín (manager de Pamela Franco) y le dije a qué hora iban a llegar. Ya eran las 11:30, y me dijo, ‘no me voy a presentar, la Dirincri me ha dicho que no me presente y no me voy a presentar’. “Me colgó, los volví a llamar y no me respondieron, ninguno de los dos, se hicieron de la vista gorda y luego me entero que estaban en Arequipa, se presentaron más o menos a la 1:30 o 2 de la mañana allá”, empezó diciendo.