¡Impactante confesión de Domínguez! Asegura que su relación con Karla no avanza porque su pasado lo atormenta

"Me afecta mucho. Ella tiene una forma sarcástica de tocar esos temas que me hace sentir mal", expresó Domínguez, dejando entrever que esta dinámica ha provocado tensiones en su relación.

“(¿Qué falta para que oficialicen?) Que sienta, o me diga, que no tiene fantasmas del pasado (Metiche: ¿Karla te hace acordar?) Claro que sí, es la persona más sarcástica, yo odio que sea sarcástica, pero es así. Te pone el dedo en el moretón, yo le digo: ‘ya hemos hablado del tema, ya no me lo repitas porque me estás haciendo sentir mal’”, expresó.