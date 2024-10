El matrimonio entre Jenko del Río y Paloma Fiuza no terminó en buenos términos y, en 2015, durante una emisión de Combate, la brasileña anunció su separación. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente los motivos de su ruptura, ella aclaró que no hubo agresión física de por medio.

“Están diciendo muchas cosas que no son. Están diciendo que yo denuncie a Jenko, que hubo una agresión (física) de por medio. Jamás me tocó, pero sí tuvimos una discusión”, expresó Paloma Fiuza en esa ocasión. Añadió que las agresiones verbales fueron el principal detonante de su divorcio de Jenko del Río.

“Ya no estábamos bien desde hace un tiempo y con la discusión (la relación) ya no pudo más (…) fue eso que hizo que yo me retira de la casa”, finalizó Paloma Fiuza, poniendo fin de esta manera a su matrimonio con el exchico reality de 'Combate', Jenko del Río.