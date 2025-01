Durante su entrevista con Rodrigo González, Mariella Zanetti no dudó en ser directa respecto al escándalo de Andrés Hurtado, afirmando que el presunto comportamiento del exconductor de Panamericana TV no sorprendía en el medio artístico. "No vamos a ser hipócritas, creo que todo el mundo ya lo sabía, era un secreto a voces", mencionó Zanetti, confirmando los rumores que durante mucho tiempo circulaban entre quienes formaban parte de la industria del entretenimiento.