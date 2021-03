Katia Palma reaparece en redes tras no estar en la final de 'Yo Soy: Grandes Batallas'

Llegó la final de 'Yo Soy: Grandes Batallas' y una de las sorpresas del espectáculo de imitación fue la ausencia del jurado Katia Palma.

Hace varias galas, la actriz generó intriga en sus seguidores al no aparecer en las presentaciones de las últimas imitaciones que definían al próximo ganador del concurso.

Ante ello, la intérprete reapareció en su cuenta Instagram compartiendo algunas historias.

A inicios del día, Katia expuso una fotografía de su desayuno en casa, mientras en otras publicaciones recordaba su paso por la televisión en Latina.

Foto: Historia Instagram Katia Palma

¿Por qué Katia Palma no está en 'Yo Soy:Grandes Batallas'?

La comediante hasta el momento no se ha pronunciado sobre el motivo de su ausencia en la pantalla chica, menos en esta importante fecha.

Sin embargo, la presentadora incentivó en su red social que estén pendiente de la final y voten por su favorito.

Foto: Historia Instagram Katia Palma

Yo soy final Grandes Batallas: ¿Cuál es el premio?

El ganador de la gran final de “Yo Soy: Grandes Batallas” no solo levantará el trofeo de campeón de temporada, sino que se hará acreedor de 15 mil soles y una motocicleta de premio. En esta oportunidad, el público decidirá quién será el campeón o la campeona.

En la semifinal de Grandes Batallas, los consagrados debían elegir a su contrincante, tras un sorteo, quedando así el duelo entre ‘Adele’ vs. ‘Amy Winehouse’ (Ani Rodríguez), ‘José José’ vs. ‘La India’ (Carmen Castro), vs. ‘Jon Bon Jovi’ (Mariano Gardella), vs. ‘Juan Luis Guerra’, ‘Sandro’ (Tony Cam) vs. ‘Dyango’, y ‘Marcello Motta’ (Junior Rosillo) vs. ‘Marilyn Manson’.