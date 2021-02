Katia Palma rechaza la maternidad a sus 40 años

La comediante Katia Palma reveló algunos detalles sobre su vida privada, fuera de las cámaras. La jurado de ‘Yo Soy’ de 40 años habló sobre sus planes de maternidad en los próximos años.

“Me siento cómoda. Tener un hijo era una opción que pensé, pero veo que mi vida me encanta. Disfruto irme de viaje, dormir hasta tarde y con un niño, todo eso ya es imposible”, empezó diciendo.

Pero Katia no descartó adoptar un niño en un futuro no muy lejano.

“Si viene un bebe de 3 años, sería una buena mamá adoptiva. No sé si quiero parir, debe ser una experiencia hermosa, no hablo de lo que no sé. Ya tengo 40, es una decisión definitiva”, reveló a Trome.

Actualmente Katia Palma trabaja como jurado en Yo Soy, programa de imitación, transmitido por Latina TV, “Yo Soy: Grandes Batallas”.

Katia Palma niega enemistad entre integrantes del jurado de Yo soy

La artista Katia Palma asombró a sus fanáticos y fanáticos de su cuenta de Instagram al publicar una foto junto al exmagneto Mauri Stern, con quien ha tenido acalorados enfrentamientos en las últimas ediciones del programa de imitación Yo Soy.

Por esta razón, Palma compartió en su cuenta de Instagram, una foto junto a Mauri Stern, para demostrar que, a pesar de las discrepancias que pueden tener en sus opiniones con los concursantes, ellos no se llevan mal.