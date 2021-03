Néstor Villanueva se defiende de Susy Díaz: “Nosotros no vamos a fiestas”

Néstor Villanueva fue entrevistado en el programa América Hoy donde aclaró que su familia no sale a fiestas. Como se recuerda, su suegra Susy Díaz, señaló que su hija Florcita se habría contagiado de COVID-19 cuando viajaron a Chancay.

Según la excongresista, su hija habría contraido el virus en este viaje. Ante ello, Néstor no se quedó callado.

El recordado cantante de cumbia señaló que él nunca violó las medidas de seguridad.

“Quiero aclarar algo que de repente no se dijo en el momento: cuando nosotros estuvimos fuera de Lima, ha sido antes de la cuarentena, eso quiere decir que nosotros no hemos faltado el respeto en ningún momento cuando el gobierno dijo que tenemos que respetar la cuarentena, ha sido antes”, señaló Villanueva.

“Nosotros hemos estado aquí ya días antes de que empiece la cuarentena y hemos estado en casa”, acotó.

Como se recuerda, Susy Díaz fue capatada en una fiesta en plena cuarentena, y Néstor Villanueva no dudó en pronunciarse al respecto.

“Con respecto al video y todo lo que dijo la señora, yo no sé, yo prefiero no hacer leña del árbol caído. Ustedes tienen las imágenes, las han visto, saquen sus conclusiones, pero sí podría decirle tanto a la señora Susy y a todo el mundo, que no se confíen, que no bajen la guardia”, señaló Néstor.

Finalmente, hizo una aclaración. “Nosotros no vamos a fiestas, a mí me han querido contratar para hacer shows privaditos”, señaló.