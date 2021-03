Camilo lanzó su challenge Machu Picchu pese a críticas y Ricardo Montaner lo respalda

Camilo y Evaluna Montaner han sido presa de críticas luego que lanzaran su tema Machu Picchu. Los usuarios peruanos no dudaron en levantar su voz de protesta, señalando que la canción no tiene nada que ver con la Ciudadela Inca. Incluso, William Luna señaló que era una falta de respeto este lanzamiento.

Sin embargo, pese a críticas, la pareja ya difundió su challenge Machu Picchu, y Ricardo Montaner no dudó en respaldarlo con un comentario en la publicación de su hija y su yerno.

"No me están dando crédito en la coreografía, me quejaré al sindicato ...", escribió el cantante venezolano, resaltando que él también había colaborado en la realización de este reto de baile.

De esta manera, el reconocido cantante brindó su respaldo a la pareja.

¿Qué dijo William Luna sobre Machu Picchu?

William Luna indicó que no le parece apropiado que Camilo y Evaluna se refieran a Machu Picchu como "ruinas" en su nuevo tema.

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, indicó Luna a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

“Camilo, Evaluna, hija de un gran cantante al que yo admiro, su papá Ricardo Montaner debería decirles que es una ofensa para los cuzqueños y para el Perú. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Eso no podía callarme, es indignante”, indicó el intérprete de “Niñachay”.

Finalmente, en cantante de música andina pidió mayor respeto para una de las maravillas del mundo.

“¿Ruinas de Machu Picchu? ¡Por favor! Más respeto a Machu Picchu”, escribió.

¿Qué dice la letra de “Machu Picchu” que indignó tanto a los usuarios?

La canción habla del amor de pareja. Todo bien hasta ahí, sin embargo, en un momento se escucha: “Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”.

Este gragmento logró la indignacón de muchos, quienes no hay dudado en expresarlo a través de las rede sociales.