Camilo y Evaluna estrenan "Machu Picchu" pero son criticados por fans peruanos

Camilo y Evaluna Montaner generaron indignación en cientos de sus fanáticos peruanos tras estrenar la canción "Machu Picchu".

La pareja se convirtió en tendencia a los minutos de lanzar su reciente tema en Youtube.

¿Por qué Camilo y Evaluna fueron criticados con "Machu Picchu"?

Los usuarios en las redes sociales explotaron en contra de los artistas por utilizar el nombre de la maravilla peruana, "sin tener nada que ver con la ciudad inca".

Hace unos días, los seguidores de los jóvenes estaban contentos por promover el nombre de "Machu Picchu" en su último sencillo, sin embargo, todo cambió con el estreno al ser mencionada solo una vez en el vídeo.

¿Qué críticas recibió la canción de Camilo y Evaluna?

“Qué tiene que ver Machu Picchu en esta canción”, comentó un cibernauta al ver el vídeo que ya cuenta con miles de reproducciones a pocas horas de ser publicado.

“Todos los peruanos quedamos, asombrados”, agregó otro usuario. Así, varios usuarios se mostraron defraudadas por el poco protagonismo que tiene la sagrada ciudadela inca.

¿Por qué Camilo llamó "Machu Picchu a su canción?

“Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música2, sostuvo.

"He tenido la oportunidad de estar en Lima varias veces, no he terminado de recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas. Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días", agregó.

"Cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí”, indicó el joven de 26 años a Somos desde Miami.