Evaluna Montaner cuenta que tuvo coronavirus: "Fue muy desagradable"

Camilo Echeverry sorprendió a sus seguidores al revelar que su esposa Evaluna Montaner contrajo coronavirus. Por medio del último poscast del cantante en Spotify, la hija de Ricardo Montaner se sumó al relato contando los síntomas que presentó ante la enfermedad.

El artista por medio de su cuenta de Instagram invitó a su público a conocer un poco más sobre sus actividades, el cuál, expuso la difícil etapa que pasó con la actriz.

“Tenemos que contarles que a ‘La pulguita’ le dio coronavirus, gracias a Dios fue asintomática, a ella solo se le quitó el olfato y le dio un poquito de fiebre”, comentó el intérprete.

Por su parte, la joven indicó que contrajo el virus en Colombia y durante dos días la pasó muy mal:

“Me duro dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable (…). Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, agregó la figura de Nickelodeon.

Camilo también contó que fue difícil regresar a casa y estar lejos de la mujer que ama.

“Yo venía de un viaje, de no verte por bastantes días, y para mí era supremamente importante ese momento. Cuando yo regreso a ti y por fin descanso contigo como que se me caen las cargas cuando estoy contigo”, agregó el intérprete de “Tutu” a Evaluna.

Asu vez, el cantante contó que la hermana de Mau y Ricky tuvo coronavirus unos días antes de los Latin Grammy, evento donde obtuvo su primer trofeo.

“Y yo dije ‘lo que no puede pasar es que yo me infecte antes de los Grammy y lo que no puede pasar tampoco es que yo me vaya a los Grammy sin haber tenido mi dosis de haber estado cerquita de Evaluna’, entonces tuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla, sin nada. ¡Qué momento complejo!”, expresó Camilo.