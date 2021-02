Tula Rodríguez reflexionó: “No es fácil ser mamá y papá a la vez”

Tula Rodríguez compartió unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram de agradecimiento a su familia, quiénes no dudan en apoyarla en el complicado momento que vive tras el fallecimiento de Javier Carmona.

Ante ello, la presentadora de televisión se sinceró sobre la complicada etapa que enfrenta, al tener que criar sola a su hija.

“RESILIENCIA le llaman??? Es esa capacidad que tenemos para superar circunstancias, y a mi me tocó muchas... pero como no sentirme afortunada si tengo en mi vida a Vale, a mis papis y mis amores perrunos”, reveló en su red social.

En la publicación se pudo ver a la conductora contenta junto a sus seres queridos en una tiernas fotografías.

"Cuando creo que ya no puedo, que se me agotaron las fuerzas y la sonrisa se esfuma, ellos me activan y aunque pueden haber días donde la pena me invada, Dios me muestra su amor nuevamente y me dice ‘Estoy aquí'. No es fácil ser ahora mamá y papá, pero descubrí que mi capacidad de resiliencia potencia mi felicidad”, agregó Tula.

En solo unos minutos, la imagen compartida en red social estuvo lleno de 'likes' y comentarios positivos.

Tula Rodríguez dedicó emotivo mensaje en TV a Javier Carmona por su cumpleaños

Cabe indicar, Tula Rodríguez utilizó unos minutos de su programa para enviarle un nostálgico saludo de cumpleaños a su difunto esposo, Javier Carmona.

“Hoy es martes 23. Aprovechamos en saludar a la princesita de Maju, a Luna María que está de cumpleañitos. Un beso para ella y para mi esposito, que en paz descanse, que también estaría de cumpleaños. Pero tenemos que celebrar la vida”, declaró la exactriz.