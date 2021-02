Michelle menciona que se arrepiente de haber rechazado a William Levy por tener novio

La influencer Michelle Soifer asombró a todos y a todas al revelar que se arrepiente de haber rechazado, hace algún tiempo, la invitación del famoso actor mexicano William Levy.

La ex chica reality reveló que en ese entonces tenía su pareja, por lo que no la pareció correcto aceptar una propuesta así, y menos aún con un hombre tan guapo como William.

“Yo tenía novio y no me parecía correcto al ver que este hombre era tan guapo y dije no”, mencionó Soifer con una sonrisa.

A pesar de ello, la cantante también destacó que lo ha pensado bien y actualmente se arrepiente de haber rechazado esa invitación.

"Ya le escribí y le dije que me arrepentí", mencionó riéndose, a las conductoras de ‘Mujeres al Mando’.

Minutos después, Michelle explicó que todo se trata de una pequeña broma.

Michelle Soifer pasa incómodo momento por presencia de Katy Sheen en ‘Mujer al Mando’

La ex integrante de ‘Esto es Guerra’ Michelle Soifer tuvo un encuentro algo incómodo con la periodista Katy Sheen.

"Después de varios años me encuentro con Katy Sheen. A mí no me habían dicho que este encuentro se iba a dar", dijo Soifer, mostrándose algo fastidiada por la presencia de la periodista en el detrás de cámaras.