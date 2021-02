Jota Benz sobre Angie Arizaga: “Voy a ser el mejor esposo del mundo”

Durante una entrevista en En boca de todos, Jota Benz reafirmó su amor por Angie Arizaga, y hasta afirmó que son prometidos.

El joven dejó entrever que le habría pedido la mano a Angie Arizaga. Aunque ahora no tiene fecha la boda, el cantante remarcó que quiere formar una familia con ella.

"Angie ha llegado en mi vida para intensificar todo lo que yo quería. Ella me ayuda a mí y yo la ayudo a ella.. hay muchísima comunicación y tanto yo como ella estamos acostumbrados a eso. Lo hemos conversado y lo de nosotros nos va a diferenciar de las demás parejas", indicó Jota Benz.

"Si tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado, voy a ser el mejor esposo del mundo. Y si me toca ser papá mañana o pasado, voy a ser el mejor papá del mundo. No me pongo planes ni digo lo haría porque va a llegar cuando tenga que llegar", acotó el hermano de Gino Assereto en el programa.

Jota Benz aclara que no convive con Angie Arizaga

Asimismo, aclaró que no está conviviendo con Angie Arizaga. Además, aseguró que se lleva muy bien con la familia de su novia, en especial con su hermana Evelyn.

“Gracias a mi cooperadora personal Evelyn Arizaga que se metió al celular de Angie y comenzó a enviarme todo, entonces yo mandé eso para editar. También tuve que poner una camarita chiquita en su cuarto para ver la reacción de cómo (lo) decoré, todo fue super bonito”, indicó.