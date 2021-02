Conductora de 'Reporte Semanal' revela que sus papás se contagiaron de Covid-19

La conductora del programa dominical 'Reporte Semanal', Fátima Aguilar reveló, minutos antes que su programa termine, que sus padres se han contagiado de coronavirus.

Muy afectada, la presentadora de noticias le mandó sus mejores deseos y su pronta recuperación a su mamá y a su papá.

“Yo también me sumo a la lista de personas que tienen familiares con Covid-19, algunos también han llegado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, mencionó Fátima en vivo.

"Y en este caso quiero mandar un saludo y todas las energías a mis padres. Todos sus hijos y mucha gente que los quiere están con ustedes. Con mucha fe, con mucha acción vamos a salir de esta”, añadió.

La comunicadora también aprovechó para enviar un mensaje a las personas que hasta el momento, no se han contagiado de la covid-19.

“Y a todos los que tiene la fortuna de no contar con ningún familiar que está pasando con esta enfermedad, les pedimos que se sigan cuidando. Es muy difícil y no se lo deseamos a nadie”, mencionó.

Lorena Álvarez: "Mi padre murió el domingo y recién pude cremarlo hoy miércoles"

Con el fin que las gente entienda sobre la gravedad del COVID-19, Lorena Álvarez contó su experiencia tras la muerte de su padre. La periodista señaló que su progenitor murió el domingo y recién pudo cremarlo el domingo.

"Mi padre biológico falleció el domingo. Recien hoy, miércoles, he podido cremarlo. Así de saturados están los servicios funerarios. Se los cuento para que entiendan que el Covid-19 no es ninguna broma. La segunda ola es terrible, contagiosa y mortal. No bajen la guardia", mencionó en su cuenta de Twitter, la periodista.